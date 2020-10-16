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    «Пари Сен-Жермен» в большинстве разгромил «Ним»

    «Ним» — «Пари Сен-Жермен»: счет матча 0:4, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Ним ПСЖ Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В рамках седьмого тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» на выезде разгромил «Ним» — 4:0.

    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    Уже на 12-й минуте «крокодилы» остались в меньшинстве, так как красную карточку получил Лоик Ландре.

    На 32-й минуте парижане вышли вперед. Килиан Мбаппе вышел один на один с голкипером, обыграл его и поразил пустые ворота.

    Второй гол гости забили на 78-й минуте. Точный удар головой нанес Алессандро Флоренци.

    Еще через пять минут дубль оформил Мбаппе, забив после передачи Пабло Сарабии.

    Победную точку на 88-й минуте поставил уже сам Сарабия, точно пробивший с пределов штрафной площади.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ним — ПСЖ 0:4
    Голы: 0:1 Килиан Мбаппе (32'), 0:2 Алессандро Флоренци (77'), 0:3 Килиан Мбаппе (83'), 0:4 Пабло Сарабия (88') Ним: Батист Рейне, Лоик Ландре, Гаэтан Пакье, Патрик Бюрнер, Флорьян Мигель, Лука До, Ламин Фомба (Matteo Ahlinvi, 85'), Андрес Кубас (Пабло Мартинес, 54'), Никлас Элиассон (Marco Majouga, 85'), Рено Рипар (Мусса Коне, 84'), Нолан Ру (Karim Aribi, 68') ПСЖ: Кейлор Навас, Преснел Кимпембе, Абду Диалло, Алессандро Флоренци (Kays Ruiz-Atil, 85'), Mitchel Bakker, Леандро Даниэль Паредес (Андер Эррера, 11'), Рафинья (Колин Дагба, 58'), Идрисса Гана Гейе, Килиан Мбаппе (Хесе Родригес, 84'), Мойзе Кин, Пабло Сарабия Предупреждения: Лука До (6'), Рафинья (18'), Идрисса Гана Гейе (20') Удаление: Лоик Ландре (12')

    В турнирной таблице Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» вышел на первое место (15 очков). «Ним» идет 13-м (8 очков). 0

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