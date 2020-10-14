Себальос: Победа над Украиной стала бы большим шагом вперед

«Победа здесь стала бы большим шагом вперед. По ходу матча мы прибавляли.
С началом второго тайма мы стали играть гораздо быстрее, но реализовать свои моменты не удалось.
Сценарий игры мог быть другим, сумей мы забить. Наш гол мог повлиять на ход этой встречи», — цитирует Себальоса официальный сайт УЕФА.
После этой игры Украина набрала шесть очков и расположилась на третьей строчке в турнирной таблице группы 4 Лиги А.
Испания, потерпев первое поражение на турнире, с семью очками продолжает занимать первое место. 0