Себальос: Победа над Украиной стала бы большим шагом вперед

Полузащитник сборной Испаниипрокомментировал поражение команды в матче Лиги наций против Украины (0:1).

«Победа здесь стала бы большим шагом вперед. По ходу матча мы прибавляли.

С началом второго тайма мы стали играть гораздо быстрее, но реализовать свои моменты не удалось.

Сценарий игры мог быть другим, сумей мы забить. Наш гол мог повлиять на ход этой встречи», — цитирует Себальоса официальный сайт УЕФА.

После этой игры Украина набрала шесть очков и расположилась на третьей строчке в турнирной таблице группы 4 Лиги А.

Испания, потерпев первое поражение на турнире, с семью очками продолжает занимать первое место. 0