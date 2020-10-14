Защитник «Спортинга» отказался переходить в «Динамо»

Защитникне хочет переходить в, сообщает A Bola.

По данным источника, клубы договорились об аренде, однако 28-летний македонец хочет продолжить карьеру в другом клубе.

Лиссабонцы изначально требовали полноценный трансфер, но клубы сошлись на годичной аренде с возможным правом выкупа за три миллиона евро. Из-за нежелания Ристовски переговоры на данный момент прекращены.

В составе португальского клуба игрок провел 82 матча и отдал девять результативных передач. В сезоне-2020/2021 македонский защитник ни разу не попал в заявку. В его активе более 50 матчей за сборную Северной Македонии. 0