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    Гол Киреева принес «Иртышу» победу над «Акроном»

    «Иртыш» — «Акрон»: счет матча 1:0, обзор гола

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    Омский «Иртыш» одержал домашнюю победу над тольяттинским «Акроном» (1:0) в матче 15-го тура первенства ФНЛ.

    «Иртыш»
    «Иртыш»

    Единственный мяч в самом конце первого тайма забил новичок хозяев поля Игорь Киреев.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Иртыш Омск — Акрон 1:0
    Гол: 1:0 Igor Kireev (45') Иртыш Омск: Владислав Полетаев, Андрюс Рукас, Denis Magadiev, Геннадий Киселёв, Павел Шакуро, Сергей Подоксёнов, Антон Кротов, Igor Kireev (Александр Кербс, 84'), Руслан Гордиенко (Artem Mikhailovich, 90'), Nikita Salamatov (Артём Третьяков, 71'), Vladimir Sychevoi (Илья Бурюкин, 90') Акрон: Сергей Волков, Булат Садыков, Максим Елеев (Сергей Кирьяков, 46'), Никита Верхунов, Константин Морозов, Николай Иванников (Андрей Киреев, 73'), Азнаур Герюгов (Андрей Потапов, 75'), Артур Газданов, Daur Kvekveskiri (Владимир Друковский, 81'), Иван Чудин, Артём Делькин Предупреждения: Сергей Подоксёнов (33'), Антон Кротов (53'), Daur Kvekveskiri (53'), Геннадий Киселёв (71'), Руслан Гордиенко (74'), Андрей Потапов (78'), Александр Кербс (86'), Андрей Киреев (90')

    «Иртыш» располагается на 22-й строчке в турнирной таблице ФНЛ. «Акрон» сохранил за собой 17-й позицию.

    Прогнозы на ФНЛ

    В другом матче «Краснодар-2» дома добился победы над «Томью» — 2:0

    Отметим, что в составе «быков» на поле появился новичок Евгений Марков. Тренерский штаб «Краснодара» отправил игрока во вторую команду для набора формы.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Краснодар-2 — Томь 2:0
    Голы: 1:0 Максим Кутовой (31'), 2:0 Иван Лапшов (автогол) (35') Краснодар-2: Денис Адамов, Егор Сорокин, Danil Pelikh, Oleg Isaenko, Vyacheslav Litvinov, Алекс Мацукатов, Vyacheslav Yakimov (Levon Bayramyan, 84'), Eduard Spertsyan, Максим Кутовой (Евгений Марков, 46'), Leon Sabua (Dmitri Ivanov, 86'), Ruslan Apekov (Nikolay Bochko, 71') Томь: Дмитрий Арапов, Сергей Бугриев, Иван Лапшов, Илья Зуев, Иван Андреев, Andrey Ivanov (Олег Леонов, 37'), Виталий Денисов, Evgeni Balyajkin (Олег Шалаев, 38'), Максим Казанков, Denis Davydov (Александр Сакович, 75'), Дмитрий Каменщиков Предупреждения: Дмитрий Каменщиков (15'), Evgeni Balyajkin (19'), Leon Sabua (21'), Евгений Марков (86'), Levon Bayramyan (90')

    «Краснодар-2» поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице, «Томь» под руководством Александра Кержакова пока располагается на 20-й позиции. 0

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