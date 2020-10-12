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    Колосков: Решать серьезные задачи, играя всего один тайм, невозможно

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    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о ничьей сборной России с Турцией (1:1) в матче Лиги наций.

    Россия — Турция
    Россия — Турция

    «По тому, как проходил первый тайм, ничего не предвещало сложностей после перерыва. Думал, что выиграем и со значительным преимуществом.

    Было полное доминирование, момент за моментом, классно играли, высоко прессинговали, как итог — замечательный гол Миранчука, были еще подходы.

    И совсем другая команда во втором тайме, ничем это объяснить не могу.

    Понятно, что не было тренерской установки удержать счет, но второй тайм просто провалили, и если бы не удачная игра Шунина, могло и вовсе все закончиться по-другому.

    У тренера есть пища для размышлений. Эталонная игра была в первом тайме: шикарный прессинг, игровое понимание, подстраховка, был современный футбол от нашей команды. И потом такой провал, иначе это никак не назовешь.

    С турнирной точки зрения неплохой результат — добыт еще один балл, остались лидерами, но решать серьезные задачи, играя всего один тайм, невозможно.

    Есть много моментов, которые должен внимательно разобрать Черчесов и сделать так тренировочную работу, чтобы уже не допускать больше таких просчетов, какие были в этой игре во втором тайме.

    По этой игре ничья — хороший результат так же, как и для турок. Мы в первом тайме много могли забить, соперник — во втором, и обе команды, наверное, довольны результатом, но не содержанием игры», — сказал Колосков ТАСС. 0

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