Экс-футболист «Реала» вернулся в «Сантос»

Экс-футболист мадридскогоперешел в, передает официальный сайт бразильской команды.

Контракт рассчитан на пять месяцев, а месячная зарплата игрока составит 271 долларов в месяц.

36-летний футболист вернулся в «Сантос» в третий раз. Именно в этой команде он начинал профессиональную карьеру. Также выступал за «Манчестер Сити», «Милан», «Гуанчжоу Эвергранд», «Атлетику Минейру», «Сивасспор».

O ROBINHO ESTÁ DE VOLTA! O eterno Rei das Pedaladas assinou contrato de cinco meses e acertou seu retorno para iniciar a quarta passagem pelo Santos! #TheLastPedal 🚲 pic.twitter.com/h7YZjDc84L — Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 10, 2020

Его последним клубом был «Истанбул», с которым он стал чемпионом Турции. В прошлом сезоне Робинью провел 25 матчей за турецкую команду во всех турнирах и ни разу не забил.

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