25 февраля в 3-м туре группового этапа Кубка Турции по футболу сыграют «Сивасспор» и «Бодрумспор». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сивасспор» — «Бодрумспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сивасспор»

Турнирное положение: «Храбрые» в Кубке Турции не преуспевают. На данный момент команда занимает 6 место в турнирной таблице группы D.

При этом «Сивасспор» в 2 турах не набрал ни одного очка. А вот в собственные ворота команда пропустила 4 мяча, не отличившись ни разу.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Дома она не сумела переиграть «Коньяспор» (1:1).

До того команда потерпела поражение от «Газиантепа» (1:2). При этом чуть ранее она по всем статьям уступила «Бешикташу» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Сивасспор» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Сивасспор» не столь результативно атакует. Команда настреляла 28 мячей в 24 поединках чемпионата Турции.

Матчи с «Бодрумспором» для команды исторически складываются неудачно. В обеих очных поединках «Сивасспор» уступил сопернику.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Храбрые» намерены оттолкнуться от дна турнирной таблицы своей группы.

«Бодрумспор»

Турнирное положение: Эта команда сражается за выживание в Суперлиге. Ныне команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Бодрумспор» на один балл отстает от спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 29 мячей в 24 матчах.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Дома она минимально одолела «Хатайспор».

До того команда нанесла поражение крепкому «Башакшехиру» (1:0). А вот поединок с «Гезтепе» завершился сухим паритетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бодрумспор» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе «Бодрумспор» прибавляет. Команда победила в двух матчах кряду.

При этом «Бодрумспор» не слишком преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 17 мячей в 24 поединках турецкого чемпионата.

А вот в Кубке Турции ситуация довольно позитивная. По итогам 2 туров группового этапа команда разжилась 4 очками и занимает 2 место в таблице.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда явно намерена удержаться в дуэте лидеров секстета.

Статистика для ставок

«Бодрумспор» победил в 2 своих последних поединках

«Бодрумспор» в среднем забивает реже гола за матч

«Сивасспор» уступил «Бодрумспору» в обоих очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бодрумспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.70. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.08 и 1.73.

Прогноз: «Бодрумспор» в последних матчах заметно прибавил, и явно намерен продолжить свой победный сериал.

Номинальные гости нынче смотрятся весьма выгодно, к тому же не пропускали в трех своих последних поединках.

Ставка: Победа «Бодрумспора» за 2.70.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.08