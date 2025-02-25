«Сивасспор»
Турнирное положение: «Храбрые» в Кубке Турции не преуспевают. На данный момент команда занимает 6 место в турнирной таблице группы D.
При этом «Сивасспор» в 2 турах не набрал ни одного очка. А вот в собственные ворота команда пропустила 4 мяча, не отличившись ни разу.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Дома она не сумела переиграть «Коньяспор» (1:1).
До того команда потерпела поражение от «Газиантепа» (1:2). При этом чуть ранее она по всем статьям уступила «Бешикташу» (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Сивасспор» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Сивасспор» не столь результативно атакует. Команда настреляла 28 мячей в 24 поединках чемпионата Турции.
Матчи с «Бодрумспором» для команды исторически складываются неудачно. В обеих очных поединках «Сивасспор» уступил сопернику.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Храбрые» намерены оттолкнуться от дна турнирной таблицы своей группы.
«Бодрумспор»
Турнирное положение: Эта команда сражается за выживание в Суперлиге. Ныне команда находится на 16 месте турнирной таблицы.
Причем «Бодрумспор» на один балл отстает от спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 29 мячей в 24 матчах.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Дома она минимально одолела «Хатайспор».
До того команда нанесла поражение крепкому «Башакшехиру» (1:0). А вот поединок с «Гезтепе» завершился сухим паритетом.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Бодрумспор» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе «Бодрумспор» прибавляет. Команда победила в двух матчах кряду.
При этом «Бодрумспор» не слишком преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 17 мячей в 24 поединках турецкого чемпионата.
А вот в Кубке Турции ситуация довольно позитивная. По итогам 2 туров группового этапа команда разжилась 4 очками и занимает 2 место в таблице.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда явно намерена удержаться в дуэте лидеров секстета.
Статистика для ставок
- «Бодрумспор» победил в 2 своих последних поединках
- «Бодрумспор» в среднем забивает реже гола за матч
- «Сивасспор» уступил «Бодрумспору» в обоих очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бодрумспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.70. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.08 и 1.73.
- 2.80Галатасарай — Фенербахче: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 1.75Рома — Монца: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: «Бодрумспор» в последних матчах заметно прибавил, и явно намерен продолжить свой победный сериал.
Номинальные гости нынче смотрятся весьма выгодно, к тому же не пропускали в трех своих последних поединках.
Ставка: Победа «Бодрумспора» за 2.70.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.08