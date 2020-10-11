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    Форвард «Локомотива» Камано заразился коронавирусом

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    Нападающий «Локомотива» и сборной Гвинеи Франсуа Камано заразился коронавирусной инфекцией, сообщает Foot224.

    Франсуа Камано
    Франсуа Камано

    Результаты теста на COVID-19 оказались положительными также у Ибраима Коне, Ибраима Камара и Флорентина Погба. Заразился коронавирусом и хавбек «Ливерпуля» Наби Кейта.

    Вся гвинейская команда проходила тестирование 7 и 9 октября. Пятеро футболистов прервали тренировочную сессию и отправились на карантин.

    11 октября было подтверждено, что все они действительно заразились коронавирусом.

    Ещё один игрок гвинейской сборной, контактировавший с группой заражённых, также был изолирован от команды.

    Сборная Гвинеи проведёт товарищеский матч с командой Гамбии 13 октября. «Локомотив» сыграет с «Уфой» 17 октября. 0

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