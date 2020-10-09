СМИ: «Динамо» согласовало условия контракта с экс-тренером «Майнца»

Руководство московского «Динамо» достигло принципиальной договоренности с немецким тренером утверждает «Чемпионат».

Как стало известно изданию, спортивный директор «бело-голубых» Желько Бувач убедил руководство москвичей выбрать между Шварцем и Курбаном Бердыевым именно немецкого специалиста.

Все детали контракта Шварца с московским клубом согласованы, однако в устной форме. Контракт пока не подписан, но в ближайшее время ожидается его подписание.

Шварц был уволен из «Майнца» в ноябре 2019 года. Бердыев в июне 2019 года покинул пост главного тренера «Рубина».

Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» является Александр Кульчий, он был назначен после ухода Кирилла Новикова. 0