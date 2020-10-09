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    СМИ: «Динамо» согласовало условия контракта с экс-тренером «Майнца»

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    Руководство московского «Динамо» достигло принципиальной договоренности с немецким тренером Сандро Шварцем, утверждает «Чемпионат».

    Сандро Шварц
    Сандро Шварц

    Как стало известно изданию, спортивный директор «бело-голубых» Желько Бувач убедил руководство москвичей выбрать между Шварцем и Курбаном Бердыевым именно немецкого специалиста.

    Все детали контракта Шварца с московским клубом согласованы, однако в устной форме. Контракт пока не подписан, но в ближайшее время ожидается его подписание.

    Шварц был уволен из «Майнца» в ноябре 2019 года. Бердыев в июне 2019 года покинул пост главного тренера «Рубина».

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