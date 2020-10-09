Сафонов вызван в национальную сборную России

Матвей Сафонов
globallookpress.com
«После завершения матча отборочного цикла ЧЕ-2021 с Эстонией вратарь молодежной команды присоединился к сборной России. Завтра он примет участие в предыгровой тренировке в преддверии игры Лиги наций с Турцией», — сказано в сообщении.
⚡️Матвей Сафонов — в национальной сборной!— Сборная России (@TeamRussia) October 9, 2020
После завершения матча отборочного цикла ЧЕ-2021 с Эстонией вратарь молодёжной команды присоединился к сборной России.
Завтра он примет участие в предыгровой тренировке в преддверии игры Лиги наций с Турцией. pic.twitter.com/v4pRt7nsPx
Сафонова вызвали после того, как он отыграл в матче отбора на Евро-2021 против «Эстонии». Россия U21 выиграла со счетом 4:1.