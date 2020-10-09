Сафонов вызван в национальную сборную России

21-летний голкипер «Краснодара» и молодежной сборной Россиивызван в расположение национальной команды, сообщает пресс-служба российской команды.

«После завершения матча отборочного цикла ЧЕ-2021 с Эстонией вратарь молодежной команды присоединился к сборной России. Завтра он примет участие в предыгровой тренировке в преддверии игры Лиги наций с Турцией», — сказано в сообщении.

⚡️Матвей Сафонов — в национальной сборной!

После завершения матча отборочного цикла ЧЕ-2021 с Эстонией вратарь молодёжной команды присоединился к сборной России.

Завтра он примет участие в предыгровой тренировке в преддверии игры Лиги наций с Турцией. pic.twitter.com/v4pRt7nsPx — Сборная России (@TeamRussia) October 9, 2020

Сафонова вызвали после того, как он отыграл в матче отбора на Евро-2021 против «Эстонии». Россия U21 выиграла со счетом 4:1.

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