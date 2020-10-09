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    Сафонов вызван в национальную сборную России

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    21-летний голкипер «Краснодара» и молодежной сборной России Матвей Сафонов вызван в расположение национальной команды, сообщает пресс-служба российской команды.

    Матвей Сафонов
    Матвей Сафонов

    «После завершения матча отборочного цикла ЧЕ-2021 с Эстонией вратарь молодежной команды присоединился к сборной России. Завтра он примет участие в предыгровой тренировке в преддверии игры Лиги наций с Турцией», — сказано в сообщении.

    Сафонова вызвали после того, как он отыграл в матче отбора на Евро-2021 против «Эстонии». Россия U21 выиграла со счетом 4:1.

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