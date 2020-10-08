Черчесов: Мы создавали моменты, владели инициативой, но не реализовали

Станислав Черчесов
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«Мы не рассматривали матч как разминку. Это официальная игра, мы хотели выглядеть убедительно и играть на результат.
Мы создавали моменты, владели инициативой, но не реализовали. Счет на табло, но все могло быть по-другому.
Во втором тайме не сказал бы, что мы просели. Сделали замены, пытались атаковать, но этот рикошет наш пыл остудил.
Я пытался делать замены на усиление атаки, но, к сожалению, не удалось добиться результата.
Соболев и Мостовой понюхали порох, чтобы понять, что такое стоять под гимном и под флагом.
Хорошие моменты у них были, надо закреплять, а над недочетами надо работать», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0