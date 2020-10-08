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    Черчесов: Мы создавали моменты, владели инициативой, но не реализовали

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги товарищеского матча против Швеции (1:2).

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    «Мы не рассматривали матч как разминку. Это официальная игра, мы хотели выглядеть убедительно и играть на результат.

    Мы создавали моменты, владели инициативой, но не реализовали. Счет на табло, но все могло быть по-другому.

    Во втором тайме не сказал бы, что мы просели. Сделали замены, пытались атаковать, но этот рикошет наш пыл остудил.

    Я пытался делать замены на усиление атаки, но, к сожалению, не удалось добиться результата.

    Соболев и Мостовой понюхали порох, чтобы понять, что такое стоять под гимном и под флагом.

    Хорошие моменты у них были, надо закреплять, а над недочетами надо работать», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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