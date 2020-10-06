«Интер» не смог избавиться от Эриксена, игрок отказался уходить в аренду

Миланский «Интер» перед закрытием трансферного окна пытался найти новую команду для

По информации Sky Sport, главный тренер «Интера» Антонио Конте не рассчитывает на датского полузащитника в текущем сезоне.

У «Интера» была возможность отдать Эриксена в аренду в дортмундскую «Боруссию» и «Герту», но Эриксен отказался от переезда в Германию.

В Эриксене в какой-то момент был заинтересован «Пари Сен-Жермен», но руководство парижского клуба в итоге отказалось от идеи с приглашением экс-игрока «Тоттенхэма».

Эриксен перешел в «Интер» в начале 2020 года из «Тоттенхэм». За миланский клуб 28-летний датчанин провел 28 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал три результативные передачи. 0