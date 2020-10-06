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    «Интер» не смог избавиться от Эриксена, игрок отказался уходить в аренду

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    Миланский «Интер» перед закрытием трансферного окна пытался найти новую команду для Кристиана Эриксена.

    Кристиан Эриксен
    Кристиан Эриксен

    По информации Sky Sport, главный тренер «Интера» Антонио Конте не рассчитывает на датского полузащитника в текущем сезоне.

    У «Интера» была возможность отдать Эриксена в аренду в дортмундскую «Боруссию» и «Герту», но Эриксен отказался от переезда в Германию.

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    • В Эриксене в какой-то момент был заинтересован «Пари Сен-Жермен», но руководство парижского клуба в итоге отказалось от идеи с приглашением экс-игрока «Тоттенхэма».

    Эриксен перешел в «Интер» в начале 2020 года из «Тоттенхэм». За миланский клуб 28-летний датчанин провел 28 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал три результативные передачи. 0

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