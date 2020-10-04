Крал: Не могу сказать, что мы довольны игрой на 100%

«Не могу сказать, что мы довольны игрой на 100%. Мы думали, что сможем победить.
И "Спартак", и "Зенит" — это команды, которые могут быть чемпионами. Игра была хорошей с двух сторон. Сложно выделить ключевой момент игры, потому что их было много.
Впереди ещё очень много игр, сезон ещё идёт и пока не заканчивается. Мы будем бороться до конца.
В моменте с голом я дал пас на Джордана Ларссона, а он мне вернул обратно. Затем, я увидел, что у Понсе есть место на поле и отдал ему пас.
Это нетипично для меня, тренер хочет, чтобы я уделял больше времени обороне, но я рад, что я смог отдать голевой пас», — сказал чешский хавбек «Матч ТВ».
Коллектив Доменико Тедеско набрал 21 очко, занимая вторую строчку в таблице. Лидирует по дополнительным показателям «Зенит», у которого также 21 очко. 0