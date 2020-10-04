ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Зенит»Двоевластие сохранилось. «Спартак» не отпустил «Зенит» в чемпионской гонке
  • 20:53
    • «Зенит» упустил победу над «Спартаком» в Москве
  • 21:20
    • «Лидс» избежал поражения в матче с «Манчестер Сити»
  • 01:05
    • Матч «Ювентус» — «Наполи» не будет перенесен
  • 22:50
    • Календарь Лиги Европы 2020/2021 опубликован на LiveSport.Ru
  • 22:19
    • Календарь Лиги чемпионов 2020/2021 на LiveSport.Ru
    Все новости спорта

    Крал: Не могу сказать, что мы довольны игрой на 100%

    Футбол Спартак Зенит РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Полузащитник «Спартака» Алекс Крал поделился впечатлениями после ничьей с «Зенитом» (1:1) в матче 10-го тура РПЛ, отметив, что обе команды могут претендовать на золотые медали турнира.

    Алекс Крал
    Алекс Крал

    «Не могу сказать, что мы довольны игрой на 100%. Мы думали, что сможем победить.

    И "Спартак", и "Зенит" — это команды, которые могут быть чемпионами. Игра была хорошей с двух сторон. Сложно выделить ключевой момент игры, потому что их было много.

    Впереди ещё очень много игр, сезон ещё идёт и пока не заканчивается. Мы будем бороться до конца.

    В моменте с голом я дал пас на Джордана Ларссона, а он мне вернул обратно. Затем, я увидел, что у Понсе есть место на поле и отдал ему пас.

    Это нетипично для меня, тренер хочет, чтобы я уделял больше времени обороне, но я рад, что я смог отдать голевой пас», — сказал чешский хавбек «Матч ТВ».

    Коллектив Доменико Тедеско набрал 21 очко, занимая вторую строчку в таблице. Лидирует по дополнительным показателям «Зенит», у которого также 21 очко. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» и «Севилья» много не забьют
  • «Барселона» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • «Краснодару» будет тяжело после матча в Греции?
  • «Динамо» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Будет ли равной игра на «Олд Траффорд»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставки 500 рублей ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.74
  • Экспресс дня 4 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Барселона — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Динамо — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Бавария — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сочи — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Лацио — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ювентус — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Леванте — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры