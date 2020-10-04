Айртон: Понсе промахнулся, но вообще-то он очень помогает «Спартаку»

Защитник «Спартака»высказался об игре форварда клубав матче с «Зенитом» (1:1) в рамках 10-го тура РПЛ.

«Понсе да, промахнулся, но вообще-то он очень помогает команде и забивает голы. И в этот раз тоже.

Партнеры, конечно, подкалывали после дубля (в матче с "Тамбовом"). Теперь все время говорят мне идти вперед и забивать.

Шутили, что мяч мне вообще в колено попал, когда я забивал последний раз. На самом деле мяч попал ниже. Здорово, что у меня в этом сезоне уже три мяча, и я рассчитываю, что будут еще», — сказал Айртон «Матч ТВ».

После 10 туров «Спартак» занимает второе место в таблице, отставая от «Зенита» по дополнительным показателям. 0