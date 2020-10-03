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    Тренер «Арсенала» раскритиковал газон арены в Саранске

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    Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Подпалый поделился впечатлениями после гостевого матча 10-го тура РПЛ с «Тамбовом» (1:1) и критично оценил качество газона «Мордовии Арены».

    Сергей Подпалый
    Сергей Подпалый

    «Тяжелая игра. В первую очередь, речь про поле — очень вязкое и тяжелое, вдобавок — неровное. Считаю, должны готовить поля, чтобы всем было хорошо играть.

    Жалко, что не дотерпели. У "Тамбова" были хорошие моменты, он мог забить. Но мы вели 1:0 и до конца игры оставалось немного времени, когда, увы, заработали необязательный 11-метровый.

    Будем по зернышку собирать очки. Это набранное очко — тоже очень хорошее — значит, есть движение вперед.

    Во втором тайме "Арсенал" играл на удержание? В первую очередь дело в поле. Поэтому и замены рано сделали во втором тайме.

    Костадинова заменили в перерыве — тоже из-за поля, у него начало сводить икроножную мышцу. После 45 минут для нас это была потеря. И ребята подсели, сели низко в оборону.

    Естественно, хотели сохранить эти 1:0, они нас устраивали — играли по счету. Жалко, что не дотерпели.

    А моменты "Тамбова" — в основном шел навал, за счет этого он создавал опасность», — сказал Подпалый «Спорт-Экспрессу» . 0

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