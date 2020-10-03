ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКАПобедить — трудно, проиграть — стыдно. ЦСКА досталась сложная группа
  • 00:32
    • Мане вслед за Алькантарой заболел коронавирусом
  • 23:56
    • ПСЖ забил шесть мячей «Анжеру», Неймар оформил дубль
  • 22:28
    • Надаль обыграл Травалью и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
  • 14:41
    • ЦСКА узнал своих соперников в Лиге Европы
  • 18:47
    • Тедеско: Если мы хотим добиться чего-то серьезного, нужно обыгрывать «Зенит»
    Все новости спорта

    Бабаев: Легко не будет, но перед ЦСКА стоит задача выйти из группы

    Футбол ЦСКА Футбол России Лига Европы Фейеноорд Вольфсберг Динамо Загреб Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

    Роман Бабаев
    Роман Бабаев

    Армейцы на этой стадии турнира сыграют с загребским «Динамо», голландским «Фейенордом» и австрийским «Вольфсбергом».

    «Необходимо отметить, что с каждым годом в Лиге Европы участвует все больше интересных и статусных команд. Любые расклады и прогнозы по жеребьевке — дело неблагодарное.

    Как показала практика, даже в компании с не самыми именитыми соперниками можно столкнуться с серьезными трудностями. Как, например, это произошло с нами в групповой стадии Лиги Европы прошлого сезона.

    Что касается попавшихся нам соперников, это очень интересные команды. Первая команда Хорватии, третья команда Голландии и четвертая команда Австрии.

    Мы очень рады и признательны УЕФА, что разрешили допуск 30% зрителей от вместимости стадиона. Потому что, на мой взгляд, не столь важно с кем играть, как играть при своих болельщиках.

    Одно могу сказать наверняка: легко не будет, но в любом случае стоит задача по выходу из группы, — заключил Бабаев в интервью Sport24.

    Групповой этап Лиги Европы пройдет с 22 октября по 10 декабря. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто одержит победу в дерби двух столиц?
  • «Спартак» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Приструнит ли «Сити» новичка АПЛ?
  • «Лидс» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Справится ли «Атлетико» с «Вильярреалом»?
  • «Атлетико» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.71
  • Экспресс дня 3 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лидс — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Атлетико — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Орландо Сити — Нью-Йорк Ред Буллс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.74
  • Прогноз на матч Валенсия — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Удинезе — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры