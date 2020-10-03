Бабаев: Легко не будет, но перед ЦСКА стоит задача выйти из группы

Армейцы на этой стадии турнира сыграют с загребским «Динамо», голландским «Фейенордом» и австрийским «Вольфсбергом».
«Необходимо отметить, что с каждым годом в Лиге Европы участвует все больше интересных и статусных команд. Любые расклады и прогнозы по жеребьевке — дело неблагодарное.
Как показала практика, даже в компании с не самыми именитыми соперниками можно столкнуться с серьезными трудностями. Как, например, это произошло с нами в групповой стадии Лиги Европы прошлого сезона.
Что касается попавшихся нам соперников, это очень интересные команды. Первая команда Хорватии, третья команда Голландии и четвертая команда Австрии.
Мы очень рады и признательны УЕФА, что разрешили допуск 30% зрителей от вместимости стадиона. Потому что, на мой взгляд, не столь важно с кем играть, как играть при своих болельщиках.
Одно могу сказать наверняка: легко не будет, но в любом случае стоит задача по выходу из группы, — заключил Бабаев в интервью Sport24.
Групповой этап Лиги Европы пройдет с 22 октября по 10 декабря. 0