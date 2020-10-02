Тедеско: Если мы хотим добиться чего-то серьезного, нужно обыгрывать «Зенит»

«Мы довольны тем, как поработали на неделе. При нынешнем графике не всегда есть время полноценно подготовиться, но на этот раз оно было. Само собой, на такие матчи всегда особенный настрой.
В чемпионате России нет простых матчей, каждый из них — проверка. Так было в Казани, и так было в Саранске, где мы взяли реванш у "Тамбова".
Конечно, если мы хотим добиться чего-то серьезного в этом сезоне, нужно обыгрывать в том числе действующего чемпиона.
Снова мышечная травма у Кокорина, из-за которой он пропустит около двух недель. И есть еще пара игроков, участие которых в матче под вопросом. Примем решение сегодня.
У Кокорина не рецидив предыдущей травмы, это другое повреждение. Он почувствовал дискомфорт в матче против "Тамбова".
Обследование показало небольшую травму. Жаль, что так складывается. Из-за повреждений Саше сложнее выйти на свой лучший уровень.
"Зенит" — это действующий чемпион. Победа над "Уфой" со счетом 6:0 в прошлом туре говорит о многом.
По сравнению с прошлым сезоном главное изменение — это появление Ловрена вместо Ивановича. Но в целом структура осталось прежней. "Зенит" есть "Зенит".
Мы контролировали игру во всех последних турах. Мало позволяли соперникам, много атаковали. Нам есть куда расти, но я доволен тем, как мы прогрессируем», — цитирует тренера клубная пресс-служба.
Напомним, матч «Спартак» — «Зенит» состоится 3 октября на «Открытие Арене» в Москве. Начало игры в 19:00 мск.
После девяти туров обе команды возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, набрав по 20 очков. 0