Кирьяков: «Зенит» и «Лацио» будут вести борьбу за второе место в группе

Экс-форвард сборной Россиипрокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для «Зенита».

«"Боруссия" — однозначный фаворит этой группы. Очень мощная и быстрая команда с высоким уровнем исполнителей, которая является одним из лидеров бундеслиги. Она это доказала в недавнем матче Суперкубка страны, где при чуть большей доле везения вполне могла обыграть "Баварию".

Так что, думаю, тут пойдет борьба за второе место между "Лацио" и "Зенитом". И для питерцев матчи с римлянами станут ключевыми, хотя и "Брюгге" нельзя сбрасывать со счетов, и к бельгийцам команде Сергея Семака необходимо отнестись с максимальной серьезностью», — сказал Кирьяков «Известиям».

Напомним, питерцы сыграют в одном квартете с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге». 0