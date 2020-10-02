Хацкевич не сможет руководить «Ротором» в игре с «Уфой»

Главный тренер волгоградского «Ротора» Александр Хацкевич пропустит игру 10-го тура РПЛ против «Уфы» по состоянию здоровья.

Как сообщает пресс-служба «Ротора», в пятницу, 2 октября, команда вылетела в Уфу без Хацкевича, который почувствовал себя плохо. У 46-летнего специалиста — повышенное давление.

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Исполнять обязанности главного тренера в матче с «Уфой» будет старший тренер Максим Шацких.

Ранее «Ротор» сообщил о семи зараженных коронавирусом в команде, после чего волгоградцам были засчитаны технические поражения в играх с «Краснодаром» и «Ростовом».

Календарь и таблица РПЛ

«Уфа» сыграет с «Ротором» в субботу, 3 октября. Обе команды идут в зоне вылета: «Уфа» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, а «Ротор» — 16-ю.

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