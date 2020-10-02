Хацкевич не сможет руководить «Ротором» в игре с «Уфой»

Как сообщает пресс-служба «Ротора», в пятницу, 2 октября, команда вылетела в Уфу без Хацкевича, который почувствовал себя плохо. У 46-летнего специалиста — повышенное давление.
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Исполнять обязанности главного тренера в матче с «Уфой» будет старший тренер Максим Шацких.
Ранее «Ротор» сообщил о семи зараженных коронавирусом в команде, после чего волгоградцам были засчитаны технические поражения в играх с «Краснодаром» и «Ростовом».
«Уфа» сыграет с «Ротором» в субботу, 3 октября. Обе команды идут в зоне вылета: «Уфа» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, а «Ротор» — 16-ю.
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«Ротор» отправился в Уфу ⠀ Сегодня днем сине-голубые из Международного аэропорта Волгоград вылетели на матч 10-го тура Тинькофф РПЛ сезона 2020/2021. ⠀ К команде присоединились несколько игроков, которые получили второй подряд отрицательный результат теста на наличие коронавирусной инфекции. ⠀ Главный тренер команды Александр Хацкевич не сможет принять участие в матче. В день вылета наставник почувствовал себя плохо, у него повышенное давление. Его обязанности будет временно исполнять старший тренер Максим Шацких. ⠀ Завтра «Ротору» предстоит встретиться с футбольным клубом «Уфа». Игра пройдет на стадионе «Нефтяник» (ул. Комарова, 9, Уфа). Стартовый свисток в 15:00 (время волгоградское).