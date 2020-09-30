ПАОК и «Краснодар» назвали стартовые составы

Маркус Берг
fckrasnodar
ПАОК: Ж. Живкович, Михаилидис, Ингасон, Варела, Креспо, Эль-Каддури, А. Живкович, Шваб, Яннулис, Пелкас, Дзолис.
Запасные: Пасхалакис, Михай, Свидерски, Ваге, Эсити, Чолак, Нинуа.
«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Рамирес, Кайо, Петров, Газинский, Уткин, Вильена, Кабелла, Классон, Берг.
Запасные: Синицын, Сорокин, Смольников, Камболов, Сперцян, Сулейманов, Кутовой.
Прошлая встреча завершилась победой «быков» со счетом 2:1. Второй матч состоится 30 сентября в 22:00 по мск.
Наш сайт предлагает пару ставок на матч ПАОК — «Краснодар». 0