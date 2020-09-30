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    ПАОК и «Краснодар» назвали стартовые составы

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    ПАОК и «Краснодар» определили стартовые составы на ответный матч финальной стадии квалификации Лиги чемпионов.

    Маркус Берг
    Маркус Берг

    ПАОК: Ж. Живкович, Михаилидис, Ингасон, Варела, Креспо, Эль-Каддури, А. Живкович, Шваб, Яннулис, Пелкас, Дзолис.

    Запасные: Пасхалакис, Михай, Свидерски, Ваге, Эсити, Чолак, Нинуа.

    «Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Рамирес, Кайо, Петров, Газинский, Уткин, Вильена, Кабелла, Классон, Берг.

    Запасные: Синицын, Сорокин, Смольников, Камболов, Сперцян, Сулейманов, Кутовой.

    Прошлая встреча завершилась победой «быков» со счетом 2:1. Второй матч состоится 30 сентября в 22:00 по мск.

    Наш сайт предлагает пару ставок на матч ПАОК — «Краснодар». 0

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