Симеоне высказался о дебюте Суареса за «Атлетико»

Главный тренерпрокомментировал дебют в команде нападающегов игре св 3-м туре Примеры.

Встреча завершилась со счетом 6:1, а сам 33-летний уругваец оформил дубль и отдал голевой пас.

«Не придал особого значения его дублю, однако его голевая передача, его бег и движение действительно выделялось. Изменения дали нам немного больше силы Маркосу Льоренте, помогли раскрыться Витоло и добавили ясности в действия Парти. Суарес знает, что необходимо делать — прибытие футболиста такого класса улучшает команду, однако "Атлетико" и до этого был хорош. Теперь мы продолжим идти вперед, как всегда, игра за игрой.

Считаю, что прибытие Луиса создаст очень хорошую внутреннюю конкуренцию. В случае, если 23 игрока согласятся на минуты, которые они будут получать, мы добьемся успеха. Так формируются великие команды!» — передает слова Симеоне Goal.

Напомним, что 25 сентября «Атлетико» объявил о подписании контракта с Луисом Суаресом. Форвард подписал соглашение на два года. Ранее футболист выступал за «Барселону». 0