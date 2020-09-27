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    Карпин назвал бесценной победу «Ростова» после вылета из Лиги Европы

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями после гостевого матча 9-го тура РПЛ с «Арсеналом» (3:2) .

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин

    В четверг дончане уступили в 3-м раунде квалификации Лиги Европы «Маккаби» из Хайфы на своем поле — 1:2.

    В Туле гостям удалось провести три мяча в первом тайме в ответ на первый гол соперника, а во втором — вдесятером удержать победу.

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    • «Именно психологически эта победа — бесценна. Она показала, что после такого тяжелого поражения (опять же, чисто психологически) команда собралась.

    Ребята — молодцы. Проявили себя как мужики.

    После раннего гола "Арсенала" тревога была, естественно. Против команды с такими быстрыми футболистами, которые могут убежать, нужно было отыгрываться и не пропустить контратаку.

    Слава богу, достаточно быстро сравняли счет, а потом довели игру до победного конца.

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    • Понятно, что у Хасимото позиция такая, что он должен оказываться в штрафной — это он и делает. Второй гол — после углового на дальней штанге подкараулил.

    А первый — да, при подачах он должен оказываться либо на подборе, либо в штрафной», — сказал Карпин «Спорт-Экспрессу». 0

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