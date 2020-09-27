Карпин назвал бесценной победу «Ростова» после вылета из Лиги Европы

В четверг дончане уступили в 3-м раунде квалификации Лиги Европы «Маккаби» из Хайфы на своем поле — 1:2.
В Туле гостям удалось провести три мяча в первом тайме в ответ на первый гол соперника, а во втором — вдесятером удержать победу.
«Именно психологически эта победа — бесценна. Она показала, что после такого тяжелого поражения (опять же, чисто психологически) команда собралась.
Ребята — молодцы. Проявили себя как мужики.
После раннего гола "Арсенала" тревога была, естественно. Против команды с такими быстрыми футболистами, которые могут убежать, нужно было отыгрываться и не пропустить контратаку.
Слава богу, достаточно быстро сравняли счет, а потом довели игру до победного конца.
Понятно, что у Хасимото позиция такая, что он должен оказываться в штрафной — это он и делает. Второй гол — после углового на дальней штанге подкараулил.
А первый — да, при подачах он должен оказываться либо на подборе, либо в штрафной», — сказал Карпин «Спорт-Экспрессу». 0