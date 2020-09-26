Кокорин сыграет против «Тамбова» с первых минут

Александр Кокорин
ФК «Спартак»
Встреча пройдет на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и начнется в 14:00 по московскому времени.
«Тамбов»: Чагров, Таказов, Шляков, Грицаенко, Каплиенко, Чуперка, Тетрашвили, Килин, Балашов, Обухов, Панченко.
Запасные: Рыжиков, Чичерин, Рыбин, Головня, Карасёв, Кабахидзе, Костюков, Онугха.
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Кокорин, Ларссон.
Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Голосов, Маркитесов, Урунов, Соболев, Понсе.