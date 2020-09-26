ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиКак Месси едва не ушел из «Барселоны». Инсайды о главной футбольной истории года
  • 13:16
    • Матыцин высказался о конфликте Тутберидзе и Плющенко
  • 13:00
    • Кокорин сыграет против «Тамбова» с первых минут
  • 08:56
    • Матч «Томь» — «Шинник» отменен. У 12-ти игроков гостей коронавирус
  • 08:46
    • Переход Манджукича в «Локомотив» на грани срыва, игрок отказывается от фиксации курса рубля
  • 21:46
    • «Зенит» отказался от покупки Де Пауля
    Все новости спорта

    Кокорин сыграет против «Тамбова» с первых минут

    Футбол РПЛ Футбол России Тамбов Спартак Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Стали известны составы «Тамбова» и «Спартака» на матч девятого тура российской Премьер-лиги.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    Встреча пройдет на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и начнется в 14:00 по московскому времени.

    «Тамбов»: Чагров, Таказов, Шляков, Грицаенко, Каплиенко, Чуперка, Тетрашвили, Килин, Балашов, Обухов, Панченко.

    Запасные: Рыжиков, Чичерин, Рыбин, Головня, Карасёв, Кабахидзе, Костюков, Онугха.

    «Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Кокорин, Ларссон.

    Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Голосов, Маркитесов, Урунов, Соболев, Понсе.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» потеряет очки в Сочи?
  • «Сочи» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Поквитается ли «Спартак» с «Тамбовом» за прошлый сезон?
  • «Тамбов» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Добудет ли команда Зидана первую победу в сезоне?
  • «Бетис» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.99
  • Экспресс дня 26 сентября
  • Сегодня в 14:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Сочи — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тамбов — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бетис — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Зенит — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Боавишта — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Интер — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Байер — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.24
  • Прогноз на матч Арсенал — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры