Кокорин сыграет против «Тамбова» с первых минут

Стали известны составы «Тамбова» и «Спартака» на матч девятого тура российской Премьер-лиги.

Встреча пройдет на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и начнется в 14:00 по московскому времени.

«Тамбов»: Чагров, Таказов, Шляков, Грицаенко, Каплиенко, Чуперка, Тетрашвили, Килин, Балашов, Обухов, Панченко.

Запасные: Рыжиков, Чичерин, Рыбин, Головня, Карасёв, Кабахидзе, Костюков, Онугха.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Кокорин, Ларссон.

Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Голосов, Маркитесов, Урунов, Соболев, Понсе.

С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0