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    Примера. «Алавес» и «Хетафе» сыграли вничью, «Валенсия» сыграет с «Уэкской»

    Результаты матчей третьего тура чемпионата Испании по футболу

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    «Алавес» — «Хетафе»
    «Алавес» — «Хетафе»
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    26 и 27 сентября в испанской Примере пройдут матчи третьего тура.

    «Алавес» — «Хетафе» 0:0

    «Алавес» сыграл вничью с «Хетафе» в домашнем матче третьего тура испанской Примеры.

    Встреча, которая прошла на стадионе «Мендисорроса», завершилась со счетом 0:0.

    Для «Алавеса» это набранное очко стало первым в сезоне, так как предыдущие два матча он проиграл.

    Футбол. Испания. Примера
    Алавес — Хетафе 0:0
    Алавес: Фернандо Пачеко, Рубен Дуарте, Виктор Лагуардия, Флорьян Лежён, Чимо Наварро, Rodrigo Andres Battaglia (Мануэль Гарсия, 80'), Луис Риоха (Хави Лопес, 69'), Эдгар Мендес (Борха Сайнс, 88'), Пере Понс, Хоселу, Дейверсон (Лукас Перес, 81') Хетафе: Давид Сория, Даконам Ортега Дьене, Хавьер Этчейта, Матиас Оливера, Дамиан Суарес, Аллан Ньом, Марк Кукурелья, Мауро Арамбарри, Неманья Максимович (Давид Тимор, 88'), Хайме Мата (Энес Унал, 46'), Хуан Эрнандес (Анхель Родригес, 61') Предупреждения: Даконам Ортега Дьене (59'), Rodrigo Andres Battaglia (65'), Флорьян Лежён (74'), Дамиан Суарес (83')

    На счету «Хетафе» четыре балла в двух сыгранных турах.

    «Валенсия» — «Уэска»

    26 сентября, 17:00 мск

    «Эльче» — «Реал Сосьедад»

    26 сентября, 19:30 мск

    «Бетис» — «Реал»

    26 сентября, 22:00 мск

    «Осасуна» — «Леванте»

    27 сентября, 13:00 мск

    «Эйбар» — «Атлетик»

    27 сентября, 15:00 мск

    «Атлетико» — «Гранада»

    27 сентября, 17:00 мск

    «Вальядолид» — «Сельта»

    27 сентября, 19:30 мск

    «Кадис» — «Севилья»

    27 сентября, 19:30 мск

    «Барселона» — «Вильярреал»

    27 сентября, 22:00 мск

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