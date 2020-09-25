Гунько: Предложение «Химок» — не подстава. «Барселона» занята, там Куман

Бывший главный тренер «Химок»рассказал, почему согласился возглавить подмосковный клуб, несмотря на многочисленные риски.

«Не считаю, что предложение "Химок" было подставой. Работа в "Химках" — возможность для меня и игроков. Ребята пробились в РПЛ по спортивному принципу, теперь у них появилась задача проявить себя на новом уровне. У меня была такая же задача.

Незнание футболистов не влечет плохой результат. "Химки" — достаточно крепкая команда. Полуфинал Кубка России с "Уралом" и финал с "Зенитом" показали, что "Химки" могут терпеть, противодействовать.

Трансферное окно открыто до сих пор. Все понимали, что нужно обозначить проблемные позиции и доукомплектовывать их.

Имиджевый удар из-за отсутствия усиления? Возвращаемся назад — "Барселона" занята, там Куман», — приводит слова Гунько Sports.ru. 0