ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ростов» — «Маккаби»Дно пробито. «Маккаби» показал «Ростову» уровень РПЛ
  • 12:54
    • Источник: «Химки» вновь хотят подписать Глушакова
  • 11:05
    • СМИ: Черевченко — главный тренер «Химок»
  • 08:35
    • «Севилья» установила антирекорд Суперкубка УЕФА
  • 07:15
    • «Лейкерс» находятся в шаге от финала плей-офф НБА
  • 06:59
    • Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
    Все новости спорта

    Гунько: Предложение «Химок» — не подстава. «Барселона» занята, там Куман

    Футбол Химки РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько рассказал, почему согласился возглавить подмосковный клуб, несмотря на многочисленные риски.

    Дмитрий Гунько
    Дмитрий Гунько

    «Не считаю, что предложение "Химок" было подставой. Работа в "Химках" — возможность для меня и игроков. Ребята пробились в РПЛ по спортивному принципу, теперь у них появилась задача проявить себя на новом уровне. У меня была такая же задача.

    Незнание футболистов не влечет плохой результат. "Химки" — достаточно крепкая команда. Полуфинал Кубка России с "Уралом" и финал с "Зенитом" показали, что "Химки" могут терпеть, противодействовать.

  • СМИ: Черевченко — главный тренер «Химок»
  • Читайте по теме

    • Трансферное окно открыто до сих пор. Все понимали, что нужно обозначить проблемные позиции и доукомплектовывать их.

    Имиджевый удар из-за отсутствия усиления? Возвращаемся назад — "Барселона" занята, там Куман», — приводит слова Гунько Sports.ru. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • К какой из баскских команд вернутся победы?
  • «Эйбар» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
  • Увезет ли «Айнтрахт» очки из Берлина?
  • «Герта» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Поднимется ли «Лилль» в топ-3 Лиги 1?
  • «Лилль» — «Нант». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.22
  • Экспресс дня 25 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Эйбар — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Герта — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лилль — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Шанхай СИПГ — Бейцзин Гоань
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  5.80
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Бостон Селтикс — Майами Хит
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Даллас — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч СКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры