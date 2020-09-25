«Бавария» — «Севилья»: счет матча 2:1 д.в., обзор голов

Мюнхенскаяодержала победу над(2:1 д.в.) в матче за Суперкубок УЕФА.

На 13-й минуте в ворота мюнхенцев был назначен пенальти — Хесус Навас навесил в чужую штрафную, где Люк де Йонг сбросил головой мяч на Ракитича и против того нарушил правила Алаба.

Лукас Окампос уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.

На 34-й минуте, после подачи с правого фланга атаки «Баварии» в центр чужой штрафной, Левандовски здорово сбросил мяч под удар Горецка и тот выстрелом в касание отправил мяч в угол ворот.

Игра перешла в экстра-таймы, где на 104-й минуте, после розыгрыша углового Алаба оказался первым на подборе на линии штрафной и нанес удар.

Боно парировал мяч перед собой на Мартинеса и тот головой здорово пробил в дальний верхний угол ворот.

Футбол. Суперкубок Европы Бавария — Севилья 2:1 Голы: 0:1 Лукас Окампос (пенальти) (13'), 1:1 Леон Горецка (34'), 2:1 Хави Мартинес (104') Бавария: Мануэль Нойер, Никлас Зюле, Бенжамен Павар, Лукас Эрнандес (Хави Мартинес, 99'), Давид Алаба (Жером Боатенг, 112'), Йозуа Киммих, Серж Гнабри, Лерой Зане (Корентин Толиссо, 70'), Леон Горецка (Альфонсо Дэвис, 99'), Томас Мюллер, Роберт Левандовски Севилья: Яссин Буну, Жюль Кунде, Хесус Навас, Серхио Эскудеро, Диего Карлос, Жоан Жордан (Франко Васкес, 94'), Иван Ракитич (Оливер Торрес, 56'), Фернандо, Лукас Окампос, Сусо (Неманья Гудель, 73'), Люк де Йонг (Юссеф Эн-Несири, 56') Предупреждения: Давид Алаба (12'), Жоан Жордан (45'), Жюль Кунде (55'), Фернандо (70'), Лукас Эрнандес (90'), Серхио Эскудеро (119')

«Бавария» второй раз в истории клуба завоевала Суперкубок УЕФА. Ранее мюнхенская команда выигрывала трофей в 2013 году. 0