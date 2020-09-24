«Зенит» ведет переговоры с полузащитником «Пари Сен-Жермен» утверждает журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

«Петербургский "Зенит" продолжает поиски центрального атакующего полузащитника. Разговоры о Влашиче так и остались разговорами, но сейчас ситуация намного конкретнее.

Один из главных кандидатов на усиление "Зенита" — Дракслер, чемпион мира 2014 года и финалист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. Российский клуб находится в тесном контакте с представителями футболиста, уже ведутся активные переговоры.

Сложности в разных деталях есть, но ясность должна наступить в ближайшие дни. За ситуацией с Дракслером следит и "Краснодар".

Немецкого игрока уже предлагали клубу Сергея Галицкого. Но сейчас в переговорах намного дальше продвинулся именно петербургский клуб», — написал Арустамян.

Дракслер играет за «Пари Сен-Жермен» с 2016 года. Он провел три матча за парижан в стартовавшем чемпионате Франции, в которых отметился одним забитым мячом. 0