Отец Влашича высказался об интересе «Зенита» к сыну

, отец полузащитника ЦСКА, прокомментировал информацию о том, что его сыном интересуется «Зенит».

«Уверен, что за этим матчем следило множество скаутов, ведь РПЛ — по уровню следующая после топ-5 лучших европейских чемпионатов.

Абсолютно нормально, что большие деньги и новые предложения возникли после такой игры, которую Никола показал вчера. Но в первую очередь, он — профессионал, ежедневно хочет совершенствовать свое мастерство и готов делать для этого все возможное.

У сына громадный талант, но за ним стоит и большая работоспособность за те 18 лет, которые он занят в тренировочном процессе. Для профессионального спорта себя нужно готовить», — приводит слова Влашича-старшего «Спорт-Экспресс». 0