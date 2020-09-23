Бородюк покинул австрийский «Хорн»

Главный тренери австрийскийрасторгли контракт по взаимному согласию сторон.

Об этом сообщает пресс-служба «Хорна».

Временно исполняющим обязанности главного тренера будет его помощник Геннадий Петров.

«Бородюк получил очень заманчивое предложение от сборной и теперь хочет сконцентрироваться на этой новой задаче. "Хорн" не хочет препятствовать этому и желает ему всего наилучшего в будущем!», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, Бородюк возглавил «Хорн» только 11 августа. Под его руководством команда успела провести три матча (1 победа, 1 ничья и 1 поражение). 0