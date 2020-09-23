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    Бородюк покинул австрийский «Хорн»

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    Главный тренер Александр Бородюк и австрийский «Хорн» расторгли контракт по взаимному согласию сторон.

    Александр Бородюк
    Александр Бородюк

    Об этом сообщает пресс-служба «Хорна».

    Временно исполняющим обязанности главного тренера будет его помощник Геннадий Петров.

    «Бородюк получил очень заманчивое предложение от сборной и теперь хочет сконцентрироваться на этой новой задаче. "Хорн" не хочет препятствовать этому и желает ему всего наилучшего в будущем!», — говорится в сообщении клуба.

    Напомним, Бородюк возглавил «Хорн» только 11 августа. Под его руководством команда успела провести три матча (1 победа, 1 ничья и 1 поражение). 0

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