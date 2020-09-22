Пиоли: «Милан» играет с уверенностью, может стиснуть зубы под давлением и биться

Главный тренерподвел итоги матча 1-го тура Серии А с(2:0).

«Когда команда в хорошей психологической форме, тело на одной волне с разумом. Мы хорошо сыграли против очень агрессивной команды, и до второго гола мы действовали очень хорошо. Но нам кое-что еще предстоит улучшить, когда дело касается лидерства в счете.

Когда команда работает слаженно, отдельные игроки неизбежно начинают играть лучше. Златан — чемпион, он доказывает это всякий раз, когда выходит на поле, даже тренировочное. Команда играет с уверенностью, может стиснуть зубы под давлением и биться. Тактические механизмы работают успешно.

У нас много молодых игроков, и поэтому потенциал для роста есть. Это качественные футболисты, им лишь надо еще поучиться читать игру.

У нас должны быть амбиции, но цели ясны: надо продолжать развиваться и постараться выступить лучше, чем в прошлом сезоне, ведь шестое место этот клуб не устраивает», — цитирует Пиоли Sky Sport Italia. 0