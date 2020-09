Главный тренер «Вест Хэма»сдал положительный тест на COVID-19, сообщает официальный сайт клуба.

Также положительные тесты на коронавирус сдали игроки Исса Дьоп и Джош Каллен. Все трое немедленно покинули расположение команды и ушли на самоизоляцию.

В матче Кубка лиги против «Халл Сити» «молотобойцами» будет руководить ассистент Алан Ирвайн.

West Ham United can confirm that David Moyes, Issa Diop and Josh Cullen have returned positive tests for COVID-19.