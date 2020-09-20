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    «Реал» и «Реал Сосьедад» победителя не определили

    «Реал Сосьедад» — «Реал»: счет матча 0:0

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    Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» в выездном матче второго тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на стадионе «Аноэта», завершилась со счетом 0:0.

    «Сливочные» имели значительное преимущество в контроле мяча, но практически не создали опасных моментов у ворот Алекса Ремиро.

    Теперь на счету «Сосьедада» два очка, а «Реала» — один балл. При этом стоит учесть, что мадридцы пропустили первый тур.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Сосьедад — Реал Мадрид 0:0
    Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Ариц Элустондо, Айэн Муньос, Андони Горосабель, Робен Ле Норман, Порту Кристиан, Микель Мерино, Микель Оярсабаль (Аднан Янузай, 74'), Андер Гевара (Urko Gonzalez, 89'), Андер Барренечеа (Хон Баутиста, 75'), Александер Исак (Давид Сильва, 63') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Ферлан Менди, Тони Кроос, Лука Модрич (Федерико Вальверде, 70'), Мартин Эдегор (Каземиро, 69'), Карим Бензема, Винисиус Жуниор (Sergio Arribas, 90'), Родриго (Marvin, 70') Предупреждения: Андер Барренечеа (24'), Ферлан Менди (29'), Айэн Муньос (33'), Даниэль Карвахаль (83')

    В следующем туре «Реал» отправится в гости к «Бетису», а «Реал Сосьедад» на выезде сыграет с «Эльче». 0

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