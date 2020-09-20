ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Спартака»Идеальный тайм. «Спартаку» хватило одного удара в створ для победы над «Рубином»
  • 20:58
    • «Локомотив» минимально выиграл у «Тамбова»
  • 20:36
    • «Ливерпуль» в большинстве переиграл «Челси»
  • 18:24
    • «Спартак» обыграл «Рубин», заканчивая матч в меньшинстве
  • 20:08
    • «Динамо» разгромило «Спартак» в московском дерби
  • 19:59
    • СКА дома обыграл «Торпедо»
    Все новости спорта

    «Гранада» дома выиграла у «Алавеса»

    «Гранада» — «Алавес»: счет 2:1, обзор голов

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Гранада Алавес Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Во втором туре испанской Примеры «Гранада» обыграла «Алавес» со счетом 2:1.

    Роберто Солдадо
    Роберто Солдадо

    Голами у хозяев отметились Роберто Солдадо и Дарвин Мачис. Второй еще и ассист оформил. Хоселу забивал за гостей. Он сравнял счет в первом тайме, но этот мяч от поражения не спас.

    Футбол. Испания. Примера
    Гранада — Алавес 2:1
    Голы: 1:0 Роберто Сольдадо (7'), 1:1 Хоселу (22'), 2:1 Дарвин Мачис (79') Гранада: Руи Силва, Димитри Фулкье, Карлос Нева, Хесус Вальехо, Домингуш Дуарте, Максим Гоналон, Luis Milla (Виктор Диас, 90'), Антонио Пуэртас (Анхель Монторо, 64'), Дарвин Мачис (Херман Санчес, 84'), Янхель Эррера (Кенеди, 64'), Роберто Сольдадо (Хорхе Молина, 84') Алавес: Фернандо Пачеко, Родриго Эли (Чимо Наварро, 46'), Виктор Лагуардия, Флорьян Лежён, Rodrigo Andres Battaglia, Луис Риоха (Борха Сайнс, 72'), Эдгар Мендес (Йон Гвидетти, 88'), Пере Понс, Абдаллахи Махмуд (Рубен Дуарте, 46'), Хоселу, Дейверсон Предупреждения: Эдгар Мендес (24'), Rodrigo Andres Battaglia (26'), Флорьян Лежён (49')

    «Гранада» временно возглавляет таблицу Примеры с 6 очками. «Алавес» на предпоследнем месте. Команда очков еще не набрала. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Реал» начать сезон с победы?
  • «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.52
    •
  • Помешает ли «Марсель» стать лидером «Лиллю»?
  • «Марсель» — «Лилль». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
  • Справится ли команда Пирло с «Сампдорией»?
  • «Ювентус» — «Сампдория». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.51
  • Экспресс дня 21 сентября
  • Завтра в 19:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Марсель — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ювентус — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Динамо — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Денвер Наггетс
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:10
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры