«Гранада» — «Алавес»: счет 2:1, обзор голов

Во втором туре испанской Примерыобыграласо счетом 2:1.

Голами у хозяев отметились Роберто Солдадо и Дарвин Мачис. Второй еще и ассист оформил. Хоселу забивал за гостей. Он сравнял счет в первом тайме, но этот мяч от поражения не спас.

Футбол. Испания. Примера Гранада — Алавес 2:1 Голы: 1:0 Роберто Сольдадо (7'), 1:1 Хоселу (22'), 2:1 Дарвин Мачис (79') Гранада: Руи Силва, Димитри Фулкье, Карлос Нева, Хесус Вальехо, Домингуш Дуарте, Максим Гоналон, Luis Milla (Виктор Диас, 90'), Антонио Пуэртас (Анхель Монторо, 64'), Дарвин Мачис (Херман Санчес, 84'), Янхель Эррера (Кенеди, 64'), Роберто Сольдадо (Хорхе Молина, 84') Алавес: Фернандо Пачеко, Родриго Эли (Чимо Наварро, 46'), Виктор Лагуардия, Флорьян Лежён, Rodrigo Andres Battaglia, Луис Риоха (Борха Сайнс, 72'), Эдгар Мендес (Йон Гвидетти, 88'), Пере Понс, Абдаллахи Махмуд (Рубен Дуарте, 46'), Хоселу, Дейверсон Предупреждения: Эдгар Мендес (24'), Rodrigo Andres Battaglia (26'), Флорьян Лежён (49')

«Гранада» временно возглавляет таблицу Примеры с 6 очками. «Алавес» на предпоследнем месте. Команда очков еще не набрала. 0