«Лидс» — «Фулхэм»: счет матча 4:3 обзор голов

В матче 2-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу надсо счетом 4:3.

Счет в матче уже на 5-й минуте открыли хозяева — отличился португальский нападающий Элдер Кошта.

На 34-й минуте «Фулхэм» отыгрался — Александр Митрович реализовал пенальти. На 41-й минуте право на пенальти получил «Лидс» — Матеуш Клих был точен с «точки».

После перерыва хозяева упрочили преимущество благодаря голам Патрик Бэмфорда и Элдера Кошты, оформившего дубль на 57-й минуте.

«Фулхэм» отквитал один мяч на 62-й минуте, благодаря голу Бобби Рида, а спустя пять минут Александр Митрович сократил оставание гостей до минимума, забив с игры.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лидс — Фулхэм 4:3 Голы: 1:0 Элдер Кошта (5'), 1:1 Александр Митрович (пенальти) (34'), 2:1 Матеуш Клих (пенальти) (41'), 3:1 Патрик Бэмфорд (50'), 4:1 Элдер Кошта (57'), 4:2 Бобби Рид (62'), 4:3 Александр Митрович (67') Лидс: Иллан Меслье, Luke Ayling, Робин Кох, Лиам Купер, Стюарт Даллас, Элдер Кошта, Родриго (Tyler Roberts, 46'), Джек Харрисон, Калвин Филлипс, Матеуш Клих, Патрик Бэмфорд (Эгзиян Алиоски, 70') Фулхэм: Альфонс Ареола, Кенни Тете, Майкл Гектор, Денис Одои, Джо Брайан, Иван Кавалейру, Harrison Reed (Марио Лемина, 70'), Joshua Onomah (Бобби Рид, 58'), Андре Ангисса, Абубакар Камара (Нескенс Кебано, 58'), Александр Митрович Предупреждения: Матеуш Клих (82'), Александр Митрович (88'), Кенни Тете (90')

«Павлины», вернувшиеся в Премьер-лигу спустя 16 лет, одержали первую победу в сезоне. «Дачники» за два тура не заработали очков. 0