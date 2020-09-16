«Тамбов» и «Уфа» одержали победы в Кубке России

В матче 1-го тура Элитного раунда Кубка Россииодержал гостевую победу над— 2:1.

Первый мяч во встрече забил нападающий Герман Онугха нв 22-й минуте, а Кирилл Панченко на 88-й минуте удвоил преимущество гостей.

На 94-й минуте хозяева сумели забить гол с пенальти.

Во 2-м туре в этой группе «Машук-КМВ» встретится с брянским «Динамо».

В другом матче 1-го тура «Уфа» на выезде с минимальным счетом переиграла «Ленинградец» — 1:0.

Победный мяч на свой счет записал нападающий Ловро Бизяк, отличившийся на 58-й минуте.

Также по итогам жеребьевки в группе 4 помимо «Ленинградца» и «Уфа» оказалось московское «Чертаново». 0