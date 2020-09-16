«Тамбов» и «Уфа» одержали победы в Кубке России

Первый мяч во встрече забил нападающий Герман Онугха нв 22-й минуте, а Кирилл Панченко на 88-й минуте удвоил преимущество гостей.
На 94-й минуте хозяева сумели забить гол с пенальти.
Во 2-м туре в этой группе «Машук-КМВ» встретится с брянским «Динамо».
В другом матче 1-го тура «Уфа» на выезде с минимальным счетом переиграла «Ленинградец» — 1:0.
Победный мяч на свой счет записал нападающий Ловро Бизяк, отличившийся на 58-й минуте.
Также по итогам жеребьевки в группе 4 помимо «Ленинградца» и «Уфа» оказалось московское «Чертаново». 0