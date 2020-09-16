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    «Тамбов» и «Уфа» одержали победы в Кубке России

    Футбол Кубок России Футбол России Уфа Тамбов
    В матче 1-го тура Элитного раунда Кубка России «Тамбов» одержал гостевую победу над «Машук-КМВ» — 2:1.

    «Тамбов»
    «Тамбов»

    Первый мяч во встрече забил нападающий Герман Онугха нв 22-й минуте, а Кирилл Панченко на 88-й минуте удвоил преимущество гостей.

    На 94-й минуте хозяева сумели забить гол с пенальти.

    Во 2-м туре в этой группе «Машук-КМВ» встретится с брянским «Динамо».

    В другом матче 1-го тура «Уфа» на выезде с минимальным счетом переиграла «Ленинградец» — 1:0.

    Победный мяч на свой счет записал нападающий Ловро Бизяк, отличившийся на 58-й минуте.

    Также по итогам жеребьевки в группе 4 помимо «Ленинградца» и «Уфа» оказалось московское «Чертаново». 0

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