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    Футбольным клубам Германии разрешили пускать зрителей на стадионы

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    В Германии командам всех дивизионов национального чемпионата по футболу власти разрешили во время матчей заполнять трибуны домашних стадионов на 20%, сообщает Bild.

    Футбольным клубам Германии разрешили пускать зрителей на стадионы
    Футбольным клубам Германии разрешили пускать зрителей на стадионы

    Власти федеральных земель согласовали единые правила посещения стадиона. В то же время отмечается, что трибуны вновь закроют, если за семь дней коронавирусом заразятся более 35 человек на 100 000 жителей.

    Нынешние правила будут действовать до конца октября, после чего, исходя из сложившейся к тому моменту ситуации, будет принято новое решение.

    Напомним, немецкие клубы доигрывали сезон при закрытых трибунах. Элитный дивизион чемпионата Германии стартует 18 сентября. 0

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