Геркус: Руководство «Локо» пыталось заблокировать моё выдвижение на пост президента РПЛ

Бывший генеральный директор «Локомотива»сообщил, что иск московского клуба к нему совпал со временем его выдвижения на пост президента Российской Премьер-Лиги.

«На этом этапе дело выиграно, ждём реакции "Локомотива" и Кикнадзе. Помешал ли мне этот иск стать президентом РПЛ?

Мне не помешало, но в их воображении такая опция была, видимо, мне многие говорили об этом.

И дача подачи иска совпала с этим, хотя иск подали без уплаты госпошлины, а нам не выслали документы. Это не совпадение, и многие люди мне об этом говорили.

Хотя я таких амбиций на тот момент не имел. Они пытались заблокировать моё выдвижение на пост президента РПЛ, это какой-то политический манёвр», — передаёт слова Геркуса «Чемпионат». 0