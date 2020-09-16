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    Геркус: Руководство «Локо» пыталось заблокировать моё выдвижение на пост президента РПЛ

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    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что иск московского клуба к нему совпал со временем его выдвижения на пост президента Российской Премьер-Лиги.

    Илья Геркус
    Илья Геркус

    «На этом этапе дело выиграно, ждём реакции "Локомотива" и Кикнадзе. Помешал ли мне этот иск стать президентом РПЛ?

    Мне не помешало, но в их воображении такая опция была, видимо, мне многие говорили об этом.

    И дача подачи иска совпала с этим, хотя иск подали без уплаты госпошлины, а нам не выслали документы. Это не совпадение, и многие люди мне об этом говорили.

    Хотя я таких амбиций на тот момент не имел. Они пытались заблокировать моё выдвижение на пост президента РПЛ, это какой-то политический манёвр», — передаёт слова Геркуса «Чемпионат». 0

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