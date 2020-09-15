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    «Барселона» может не выпускать Суареса на поле до конца сезона

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    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес может остаться в команде до конца сезона, сообщает ESPN.

    Луис Суарес
    Луис Суарес

    По данным источника, каталонский клуб не может договориться с футболистом по условиям разрыва контракта. Форвард хочет, чтобы «Барселона» выплатила ему полную сумму зарплаты, которая составляет около 14 миллионов евро в год.

    При этом «Барса» не намерена платить форварду, однако готова отпустить его в туринский «Ювентус» за символическую сумму.

    Отмечается, что «сине-гранатовые» могут оставить Суареса до лета 2021 года и не выпускать его на поле до конца контракта.

    Суарес выступает за «Барселону» с 2014 года. Всего он провел за клуб 283 матча во всех турнирах, забил 198 голов и отдал 109 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года. 0

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