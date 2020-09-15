«Барселона» может не выпускать Суареса на поле до конца сезона

Нападающийможет остаться в команде до конца сезона, сообщает ESPN.

По данным источника, каталонский клуб не может договориться с футболистом по условиям разрыва контракта. Форвард хочет, чтобы «Барселона» выплатила ему полную сумму зарплаты, которая составляет около 14 миллионов евро в год.

При этом «Барса» не намерена платить форварду, однако готова отпустить его в туринский «Ювентус» за символическую сумму.

Отмечается, что «сине-гранатовые» могут оставить Суареса до лета 2021 года и не выпускать его на поле до конца контракта.

Суарес выступает за «Барселону» с 2014 года. Всего он провел за клуб 283 матча во всех турнирах, забил 198 голов и отдал 109 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года. 0