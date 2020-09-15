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    «Челси» на выезде обыграл «Брайтон»

    «Брайтон» — «Челси»: счет матча 1:3, обзор голов

    Футбол АПЛ Футбол Англии Брайтон энд Хоув Альбион Челси Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Лондонский «Челси» одержал выездную победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» (3:1) в матче 1-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 23-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Альсате подарил мяч у своей штрафной Вернеру. в результате Тимо ворвался в чужую штрафную по центру и был остановлен фолом со стороны Райана. Жоржиньо уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.

    «Брайтон» отыгрался на 54-й минуте. Лэмпти отпасовал у чужой штрафной на Троссарда и тот исполнил прицельный удар в дальний нижний угол ворот Кепы.

    Спустя две минуты «Челси» вновь повел. Рис Джеймс по центру приблизился к чужой штрафной и исполнил мощный удар в девятку ворот Райана.

    А на 66-й минуте Джеймс навесил с углового с правого фланга в центр ближе к линии штрафной «Брайтона», откуда в касание пробил Зума и мяч рикошетом от ноги Уэбстера залетел по неожиданной для голкипера траектории в сетку ворот.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брайтон энд Хоув Альбион — Челси 1:3
    Голы: 0:1 Жоржиньо (пенальти) (23'), 1:1 Леандро Троссард (54'), 1:2 Рис Джеймс (56'), 1:3 Курт Зума (66') Брайтон энд Хоув Альбион: Мэтью Райан, Бен Уайт (Паскаль Гросс, 79'), Адам Уэбстер, Льюис Данк, Tariq Lamptey, Ив Биссума, Адам Лаллана (Аарон Коннолли, 45'), Стивен Альсате (Алиреза Джаханбакш, 79'), Соломон Марч, Ниль Мопе, Леандро Троссард Челси: Кепа Аррисабалага, Маркос Алонсо, Андреас Кристенсен, Курт Зума, Рис Джеймс, Жоржиньо (Сесар Аспиликуэта, 85'), N'Golo Kante, Рубен Лофтус-Чик (Росс Баркли, 61'), Мэйсон Маунт, Кай Хаверц (Каллум Хадсон-Одои, 80'), Тимо Вернер Предупреждение: Tariq Lamptey (81')

    В следующем туре «Челси» на своем поле сыграет против «Ливерпуля», а «Брайтон» в гостях встретится с «Ньюкаслом». 0

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