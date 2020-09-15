«Брайтон» — «Челси»: счет матча 1:3, обзор голов

На 23-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Альсате подарил мяч у своей штрафной Вернеру. в результате Тимо ворвался в чужую штрафную по центру и был остановлен фолом со стороны Райана. Жоржиньо уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.
«Брайтон» отыгрался на 54-й минуте. Лэмпти отпасовал у чужой штрафной на Троссарда и тот исполнил прицельный удар в дальний нижний угол ворот Кепы.
Спустя две минуты «Челси» вновь повел. Рис Джеймс по центру приблизился к чужой штрафной и исполнил мощный удар в девятку ворот Райана.
А на 66-й минуте Джеймс навесил с углового с правого фланга в центр ближе к линии штрафной «Брайтона», откуда в касание пробил Зума и мяч рикошетом от ноги Уэбстера залетел по неожиданной для голкипера траектории в сетку ворот.
В следующем туре «Челси» на своем поле сыграет против «Ливерпуля», а «Брайтон» в гостях встретится с «Ньюкаслом». 0