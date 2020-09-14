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    Магнуссон: Надеюсь, что, обыграв «Спартак», мы положили начало победной серии

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    Центральный защитник ЦСКА Хердур Магнуссон оценил игру своей команды в домашнем матче седьмого тура Российской Премьер-лиги со «Спартаком» (3:1).

    Хердур Магнуссон
    Хердур Магнуссон

    27-летний исландец отличился на 30-й минуте первого тайма, забив головой после подачи полузащитника Ивана Облякова с углового.

    «Надеюсь, мы положили начало победной серии. Конечно, хочется подняться на вершину, но прошло пока мало игр, впереди большой путь.

    Я рад, что сегодня отличился после подачи с углового. У нас не так много высоких игроков, и тем высоким, кто есть, нужно больше забивать с угловых, со штрафных ударов», — цитирует Магнуссона пресс-служба армейского клуба.

    После семи туров ЦСКА набрал 14 очков и расположился на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.

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