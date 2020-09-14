Бабаев не хочет отпускать Влашича в ближайшее время

Генеральный директор ЦСКАпрокомментировал информацию о том, что «Зенит» готов предложить за трансфер полузащитника40 миллионов евро.

«Мы спокойно относимся к этим слухам. Я регулярно общаюсь с Николой. Последний раз мы говорили с ним в пятницу, в том числе и на эту тему. Мы спокойны, у нас открытые отношения, и мы друг от друга ничего не скрываем.

Мы понимаем, что рано или поздно Влашич уйдет, но мы не хотели бы, чтобы это случилось в ближайшее время. Все будет зависеть от ситуации.

Футболист не скрывает, что хотел бы перейти в более статусный европейский клуб. Сейчас эти разговоры преждевременны. И клуб, и Влашич спокойно реагируют на слухи.

"Зенит"? Это опять слухи. Влашич мечтает перейти в клуб, который регулярно играет в Лиге чемпионов и, как ему кажется, будет более подходящим для карьерного роста.

Сейчас Никола на 100% выкладывается за ЦСКА. Нет предпосылок говорить, что эти слухи влияют на игру Николы.

Мы не впервые сталкиваемся с подобной ситуацией. В разное время уходили Вагнер, Думбия, Муса, Головин. Когда футболисту поступают интересные предложения для продолжения карьеры, клубу остается добиться хороших условий и защитить свои интересы экономически.

У нас не было прецедентов, чтобы кто-то из игроков усиливал прямого соперника, хотя предложений было предостаточно. Смысла сейчас говорить на тему, не подкрепленную фактами, я не вижу», — приводит слова Бабаева Sport24. 0