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    «Лестер» уверенно переиграл «Вест Бромвич»

    «Вест Бромвич» — «Лестер»: счет матча 0:3, обзор голов

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    «Лестер» одержал победу над «Вест Бромвичем» в выездном матче первого тура английской Премьер-лиги.

    Футболисты «Лестера»
    Футболисты «Лестера»

    Встреча, которая прошла на стадионе «Хоуторнс», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

    «Лисы» вышли вперед на 57-й минуте, когда Тимоти Кастать головой замкнул навесную передачу Денниса Прата.

    На 73-й минуте Джейми Варди сначала заработал пенальти, а затем его реализовал. Еще через десять минут Варди оформил дубль, вновь забив с пенальти, который в этот раз заработал Джеймс Джастин.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вест Бромвич — Лестер 0:3
    Голы: 0:1 Тимоти Кастань (56'), 0:2 Джейми Варди (пенальти) (74'), 0:3 Джейми Варди (пенальти) (84') Вест Бромвич: Сэм Джонстон, Дарнелл Ферлонг (Реким Харпер, 69'), Киран Гиббз, Кайл Бартли, Адесево Аджайи, Dara O'Shea, Джейк Ливермор, Грэйди Диангана, Матеус Перейра, Ромен Сойерс (Кайл Эдвардс, 69'), Каллум Робинсон (Хал Робсон-Кану, 60') Лестер: Каспер Шмейхель, Джеймс Джастин, Чаглар Сёюнджю, Вильфред Ндиди, Тимоти Кастань, Юри Тилеманс, Харви Льюис Барнс, Айосе Перес (Марк Олбрайтон, 67'), Нампалис Менди, Деннис Прает (Джеймс Мэддисон, 75'), Джейми Варди Предупреждения: Нампалис Менди (14'), Джеймс Джастин (16'), Адесево Аджайи (63')

    В следующем туре «Лестер» на своем поле примет «Бернли», а «Вест Бромвич» отправится в гости к «Эвертону». 0

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