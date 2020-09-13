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    Новиков: Пенальти в ворота «Динамо» не было, Хвича нырял

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    Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал поражение от «Рубина» (0:1) в рамках 7-го тура РПЛ.

    Кирилл Новиков
    Кирилл Новиков

    «Был хороший матч, зрителям было интересно сегодня. Мы проиграли, но сегодня не могу предъявлять претензии команде по самоотдаче и по игре. До удаления мы переигрывали "Рубин".

    Возникает большой вопрос по пенальти, потому что игрок "Рубина" (Хвича Кварацхелия — Livesport.ru) сначала начал нырять, а потом произошло касание.

    Я считаю, что пенальти в наши ворота не было. Ребята хотели и могли забить.

    Как пропустили атаку "Рубина", которая привела к голу? Хорошие действия "Рубина" и позиционная ошибка игроков обороны.

    Если мы идем в подкат в штрафной, нужно быть уверенным, что сыграем в мяч. Могли обойтись без этого подката.

    Индивидуальная ошибка и хорошие действия игроков "Рубина" — причина пропущенного мяча», — сказал Новиков Sport24.

    Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным. 0

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