Новиков: Пенальти в ворота «Динамо» не было, Хвича нырял

Главный тренер «Динамо»прокомментировал поражение от(0:1) в рамках 7-го тура РПЛ.

«Был хороший матч, зрителям было интересно сегодня. Мы проиграли, но сегодня не могу предъявлять претензии команде по самоотдаче и по игре. До удаления мы переигрывали "Рубин".

Возникает большой вопрос по пенальти, потому что игрок "Рубина" (Хвича Кварацхелия — Livesport.ru) сначала начал нырять, а потом произошло касание.

Я считаю, что пенальти в наши ворота не было. Ребята хотели и могли забить.

Как пропустили атаку "Рубина", которая привела к голу? Хорошие действия "Рубина" и позиционная ошибка игроков обороны.

Если мы идем в подкат в штрафной, нужно быть уверенным, что сыграем в мяч. Могли обойтись без этого подката.

Индивидуальная ошибка и хорошие действия игроков "Рубина" — причина пропущенного мяча», — сказал Новиков Sport24.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным. 0