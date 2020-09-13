«Ним» — «Ренн»: счет 2:4, обзор голов

В матче 3 тура Лиги 1на выезде обыгралсо счетом 4:2 и оставил за собой лидерство в турнире.

Гости открыли счет 12 минуте благодаря результативному удару Сехру Гирасси. Андрес Кубас счет сравнял, однако под завесу первой половину Гирасси снова вывел свою команду вперед.

Зинедин Ферхат на 55 минуте второго тайма в очередной раз восстановил равновесие. «Черно-красным» удалось выйти на победную тропу после 70 минуты. 3 очка команде принесли удары Наифа Агуэрда и Бенжамина Буриго.

Футбол. Франция. Лига 1 Ним — Ренн 2:4 Голы: 0:1 Серу Гирасси (12'), 1:1 Андрес Кубас (36'), 1:2 Серу Гирасси (39'), 2:2 Зинедин Ферхат (55'), 2:3 Наиф Агер (72'), 2:4 Бенжамен Буриго (90') Ним: Батист Рейне, Биргер Мелинг, Пабло Мартинес, Лоик Ландре, Рено Рипар, Ромен Филиппото (Софьян Алакуш, 46'), Лука До (Ламин Фомба, 80'), Зинедин Ферхат, Андрес Кубас, Яссин Бенрау (Нолан Ру, 80'), Ауэк Денки (Мусса Коне, 57') Ренн: Ромен Сален, Дамьен Да Сильва, Наиф Агер, Фет Мауасса, Амари Траоре (Брандон Соппи, 79'), Эдуардо Камавинжа (Бенжамен Буриго, 64'), Стивен Н'Зонзи, Жонас Мартен, Рафаэл Диас (Янн Гбоу, 88'), Серу Гирасси (Адриен Эну, 79'), Флавьен Тэт (Ромен дель Кастильо, 79') Предупреждения: Фет Мауасса (27'), Ауэк Денки (50'), Эдуардо Камавинжа (60'), Стивен Н'Зонзи (61'), Рено Рипар (72'), Бенжамен Буриго (79'), Дамьен Да Сильва (86'), Ромен Сален (90')

Итго, у «Ренна» 7 очков после трех туров. Команда продолжает лидировать в таблице Лиги 1. «Ним» на 11 строчке с трему пунктами на счету. 0