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    Суарес отложил подписание контракта с «Ювентусом»

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    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес приостановил свой трансфер в туринский «Ювентус», сообщает Sport.es.

    Луис Суарес
    Луис Суарес

    Уругваец сомневается, что переход в «Юве» — правильный шаг, поэтому пока отложил подписание контракта с итальянским клубом. Форвард осознает, что совершает последний большой трансфер в своей карьере и не хочет ошибиться в выборе.

    Отмечается, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне хотел бы видеть Суареса в составе своей команды, но латиноамериканец пока не получал официального предложения от мадридского клуба.

    Напомним, что «Барселона» хочет избавиться от Суареса, так как на него не рассчитывает главный тренер команды Рональд Куман. Кроме того, уход форварда позволит каталонскому клубу разгрузить зарплатную ведомость.

    Суарес выступает за «Барселону» с 2014 года. Всего он провел за клуб 283 матча во всех турнирах, забил 198 голов и отдал 109 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года. 0

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