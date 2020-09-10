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    СМИ: Кузяева не будет в «Алавесе»

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    Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев не перейдет в испанский «Алавес», утверждает «Спорт День за Днем».

    Далер Кузяев
    Далер Кузяев

    У футболиста отпали не все варианты в Европе, но наиболее вероятный вариант — переход в один из российских клубов.

    Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб готов вести переговоры с полузащитником, если он не сможет перейти в европейский клуб.

    Также сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Спартака» и «Локомотива».

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    • Кузяев выступал за «Зенит» с лета 2017 года. На его счету 94 матча и 12 мячей за питерский клуб во всех турнирах. Этим летом он стал свободным агентом. 0

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