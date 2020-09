«РБ Лейпциг» пополнился 18-летним хавбеком «Герты»

на своем официальном сайте объявил о покупке полузащитника

Футболист подписал долгосрочное соглашение, которое будет действовать до конца июня 2025 года.

Сообщается, что на него также претендовали «Бавария» и «Барселона», но сам футболист выбрал «быков».

Lazar #Samardzic is a Bull! ⭐#RBLeipzig have signed 18-year-old Germany youth international Lazar #Samardzic from @HerthaBSC_EN ✍️

Welcome, Lazar 🙌

🔴⚪ #DieRotenBullen pic.twitter.com/KKJLhPGmPd