Депай высказался об интересе со стороны «Барселоны»

Нападающийи сборнойпрокомментировал слухи об интересе к своей персоне со стороны

«Нам просто нужно посмотреть, что будет дальше. Во вторник я прибуду в расположение "Лиона".

Посмотрим. От своего агента я ничего особо не слышал. Я знаю, что есть интерес, но мне больше нечего сказать на эту тему, потому что я мало что знаю», — цитирует Депая NOS.

Действующее соглашение футболиста с «ткачами» истекает летом 2021 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 44 миллиона евро.

В минувшем сезоне 26-летний форвард провел на клубном уровне 22 матча, забил 15 голов и сделал две результативные передачи. 0