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    Депай высказался об интересе со стороны «Барселоны»

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    Нападающий «Лиона» и сборной Нидерландов Мемфис Депай прокомментировал слухи об интересе к своей персоне со стороны «Барселоны».

    Мемфис Депай
    Мемфис Депай

    «Нам просто нужно посмотреть, что будет дальше. Во вторник я прибуду в расположение "Лиона".

    Посмотрим. От своего агента я ничего особо не слышал. Я знаю, что есть интерес, но мне больше нечего сказать на эту тему, потому что я мало что знаю», — цитирует Депая NOS.

    Действующее соглашение футболиста с «ткачами» истекает летом 2021 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 44 миллиона евро.

    В минувшем сезоне 26-летний форвард провел на клубном уровне 22 матча, забил 15 голов и сделал две результативные передачи. 0

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