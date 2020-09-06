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    Испания разгромила Украину в матче Лиги наций

    Испания — Украина: счет матча 4:0, обзор голов

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    Сборная Испании в домашнем матче Лиги наций одержала крупную победу над командой Украины — 4:0.

    Ансу Фати и Руслан Малиновский
    Ансу Фати и Руслан Малиновский

    Уже на 3-й минуте счет открыл Серхио Рамос, реализовав пенальти. Он же на 29-й минуте оформил дубль, когда головой замкнул подачу от Даниэля Ольмо.

    На 32-й минуте отличился Ансу Фати, когда забил благодаря рикошету от штанги и стал самым молодым автором гола в истории «фурии рохи».

    Победную точку на 84-й минуте поставил Ферран Торрес, воспользовавшийся неудачной скидкой Сергея Кривцова.

    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A, группа 4
    Испания — Украина 4:0
    Голы: 1:0 Серхио Рамос (пенальти) (3'), 2:0 Серхио Рамос (29'), 3:0 Ансумане Фати (32'), 4:0 Ферран Торрес (84') Испания: Давид де Хеа, Пау Торрес, Серхио Рамос (Эрик Гарсия, 61'), Серхио Регилон, Хесус Навас, Микель Мерино, Тьяго Алькантара, Родриго Эрнандес (Оскар Родригес, 69'), Даниэль Ольмо, Херар Морено (Ферран Торрес, 74'), Ансумане Фати Украина: Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Bogdan Mykhaylychenko, Александр Тымчик, Николай Матвиенко, Руслан Малиновский, Игорь Харатин (Сергей Сидорчук, 63'), Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко (Виктор Коваленко, 79'), Роман Яремчук, Марлос (Виктор Цыганков, 55') Предупреждения: Родриго Эрнандес (37'), Руслан Малиновский (77'), Виктор Коваленко (90')

    В турнирной таблице лиги А группы 4 Испания занимает первое место (4 очка), а Украина — второе (3 очка).

    В следующем туре Украина на своем поле примет Германию, а Испания у себя дома сыграет со Швейцарией. 0

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