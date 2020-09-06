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    Ахметов вернулся в общую группу ЦСКА

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    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов приступил к тренировкам в общей группе, но с небольшими ограничениями, информирует официальный сайт «армейцев».

    Ильзат Ахметов
    Ильзат Ахметов

    Процесс восстановления после операции на плече продолжается, когда 22-летний футболист начнет работать в полную силу, не сообщается.

    В прошлом сезоне Ахметов провел 30 матчей, забив четыре мяча. Он не выступал в матчах, прошедших после паузы в чемпионате, вызванной коронавирусом.

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